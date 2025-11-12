پاکپتن:وین ڈرائیور کو چاقو کے وار کرکے قتل کردیا گیا
ندیم کو رات گئے نامعلوم افرادنے منڈی موڑ نئے پھاٹک کے قریب نشانہ بنایا
منڈی موڑ نئے پھاٹک کے قریب نامعلوم شخص نے وین کے ڈرائیور کو چاقو کے وار سے قتل کر دیا اور فرار ہو گیا۔پولیس کی بھاری نفری رات گئے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے ۔ مرنے والے 35سالہ شخص کی شناخت ندیم ولد منیر کے نام سے ہوئی جو محلہ کرم پورہ کا رہائشی تھا۔ تاحال قتل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ندیم کو چاقو کے گہرے وار سے شدید زخمی حالت میں پایا گیا اور زیادہ خون بہنے کے سبب وہ موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو 1122کے اہلکاروں نے ضروری کارروائی کیلئے لاش کو ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دیا۔