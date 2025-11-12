صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچے کیساتھ نا زیبا حرکات ویڈیو وائرل ، ٹرانسجینڈر گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
بچے کیساتھ نا زیبا حرکات ویڈیو وائرل ، ٹرانسجینڈر گرفتار

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)12 سالہ بچے کو ٹرانسجینڈر کمیونٹی میں شامل کرنے اور نازیبا حرکات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پرسٹی پولیس آفیسر ایاز سلیم نے واقعہ کا نوٹس لے لیا ، پولیس تحفظ مرکز کے اہلکاروں نے کارروائی کرتے ہوئے واقعہ میں ملوث ٹرانسجینڈر کو حراست میں لے لیا ، تھانہ دھلے پولیس نے مقدمہ درج کر کے 12 سالہ بچے کو بازیاب کر لیا،ملزم نے بچے کے ساتھ نازیبا حرکات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی تھی۔

Dunya Bethak