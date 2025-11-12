صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :زمین فروخت کا جھانسہ دیکر لاکھوں روپے ہتھیالئے

  • جرم و سزا کی دنیا
کامونکے (نامہ نگار)دو نوسر بازوں نے زمین فروخت کرنے کا جھانسہ دیکر ایک شخص سے لاکھوں روپے ہتھیالئے ۔بتایا گیا ہے کہ محمد شعیب اور صدام حسین نے سولہ لاکھ روپے لیکر لاہور کے عادل ملک کو موضع گونا عور میں زمین فروخت کی۔شک گزرنے پر عادل ملک نے تحقیقات کی تو معلوم کہ دستاویزات جعلی ہیں۔واہنڈو پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔

