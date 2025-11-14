صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہر میں لاکھوں کے ڈاکے، نقدی، زیورات، موبائلز چھین لئے

  • جرم و سزا کی دنیا
گڑھی شاہو میں 1 لاکھ 50 ہزار، اسلام پورہ میں شکیل سے 1 لاکھ 40 ہزار لوٹ لئے لاری اڈا اور جوہرٹائون سے گاڑیاں ، شالیمار ، لوہاری اور برکی سے موٹرسائیکلیں چوری

لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہریوں سے لاکھوں روپے زیورات موبائل فونز موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سمیت دیگر سامان لوٹ لیا گیا۔گڑھی شاہو میں راشد سے 1لاکھ 50ہزار روپے اور موبا ئل فون، اسلام پورہ میں شکیل سے 1 لاکھ 40 ہزار روپے اور موبائل فون، ماڈل ٹائون میں سلیم سے 1 لاکھ 35 ہزار روپے اور موبائل فون، اچھرہ میں فہد سے 1لاکھ 20 ہزار روپے اور موبائل فون، بھاٹی گیٹ میں ارسلان سے 1 لاکھ 10ہزار روپے موبا ئل فون اور دیگر سامان لوٹ لیا گیا۔ لاری اڈا اور جوہرٹائون سے گاڑیاں جبکہ شالیمار لوہاری اور برکی سے موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔

