قصور میں 11 سالہ بچے سے زیادتی

  • جرم و سزا کی دنیا
قصور(خبرنگار)صدر قصور میں 11 سالہ بچہ زیادتی کی گئی ۔ملزم جاوید بچے کو بہلا پھسلا کر ڈیرے پر لے گیا، والد کی درخواست پر قانونی کارروائی جاری۔

ضلع قصور کے تھانہ صدر کی حدود روہیوال گاؤں میں بچوں سے زیادتی کا ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ۔ پولیس کے مطابق، بچے کے والد کی جانب سے تھانہ صدر قصور میں درخواست جمع کروانے کے بعد پولیس نے ملزم کے خلاف فوری طور پر قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔ ڈی پی او قصور نے ملزم کی جلد گرفتاری اور انصاف کی فراہمی کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔

