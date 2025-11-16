صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتیں ،شہریوں کالاکھوں کانقصان

  • جرم و سزا کی دنیا
دلشاد ،یوسف ،ساجد ،رفیق اورسلیم سے نقدی ،موبائل وغیرہ ہتھیائے گئے ٹاؤن شپ،اچھرہ سے گاڑیاں ،شمالی چھاؤنی اور ہنجروال سے موٹرسائیکلیں چوری

لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے ، زیورات ،موبائل فونز، موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سے محروم ہوگئے ،بتایاگیاہے کہ مانگامنڈی میں دلشاد سے 1لاکھ80ہزار روپے اور موبائل ،نولکھا میں یوسف سے 1 لاکھ 70 ہزار روپے اور موبائل ، مناواں میں ساجد سے 1 لاکھ 65 ہزار روپے اور موبائل،گلشن راوی میں رفیق سے 1لاکھ 55 ہزار روپے اور موبائل ،گرین ٹاؤن میں سلیم سے 1 لاکھ 40 ہزار روپے ، موبائل فون اور دیگر سامان لوٹ لیا گیا، ٹاؤن شپ اور اچھرہ سے گاڑیاں جبکہ شمالی چھاؤنی ،مزنگ اور ہنجروال سے موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔

 

 

