چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتیں ،شہریوں کالاکھوں کانقصان
دلشاد ،یوسف ،ساجد ،رفیق اورسلیم سے نقدی ،موبائل وغیرہ ہتھیائے گئے ٹاؤن شپ،اچھرہ سے گاڑیاں ،شمالی چھاؤنی اور ہنجروال سے موٹرسائیکلیں چوری
لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے ، زیورات ،موبائل فونز، موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سے محروم ہوگئے ،بتایاگیاہے کہ مانگامنڈی میں دلشاد سے 1لاکھ80ہزار روپے اور موبائل ،نولکھا میں یوسف سے 1 لاکھ 70 ہزار روپے اور موبائل ، مناواں میں ساجد سے 1 لاکھ 65 ہزار روپے اور موبائل،گلشن راوی میں رفیق سے 1لاکھ 55 ہزار روپے اور موبائل ،گرین ٹاؤن میں سلیم سے 1 لاکھ 40 ہزار روپے ، موبائل فون اور دیگر سامان لوٹ لیا گیا، ٹاؤن شپ اور اچھرہ سے گاڑیاں جبکہ شمالی چھاؤنی ،مزنگ اور ہنجروال سے موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔