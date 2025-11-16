مختلف شہروں میں ٹریفک حادثات،9 افراد جاں بحق، متعدد زخمی
لاہورمیں 2نوجوان ،شکرگڑھ میں موٹرسائیکل سوار اسد اور بیٹاواحد زندگی ہارگئے اوکاڑہ ،پاکپتن ،پھولنگر،پتوکی میں 2خواتین سمیت 6افرادجاں بحق ہوئے
لاہور،شکرگڑھ، اوکاڑہ، پاکپتن، قصور (کرائم رپورٹر،تحصیل رپورٹر، نامہ نگاران، سٹی رپورٹر، نمائندگان)مختلف شہروں میں ٹریفک حادثات میں 10 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ۔بتایا گیا ہے کہ لاہورمیں بادامی باغ کے علاقے معصوم شاہ روڈ پر ٹرک سے ٹکر اکر دو موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہوگئے ۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل انتہائی تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہوکر ٹرک سے جا ٹکرائی تھی ۔ شکرگڑھ میں سکھوچک روڈ پر چھمال پمپ کے قریب نجی سکول کی مزدا وین نے موٹر سائیکل سوار تین افراد کو ٹکر ماردی۔ تصادم کے نتیجے میں کمسن واحد موقع پر جاں بحق ہوگیا جبکہ اس کا والد اسد نارووال لے جاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ تیسرے زخمی کو نازک حالت میں لاہور ریفر کردیا گیا۔
جاں بحق افراد نگر وٹہ انصایاں کے رہائشی تھے ۔اوکاڑہ کے علاقے حویلی لکھا چوک شہیداں میں ڈالہ بچوں سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں 6 سالہ ہانیہ موقع پر جاں بحق اور دوسرا بچہ علی حسنین زخمی ہوگیا۔ فرار ڈرائیور محمد حنیف سکنہ منچن آباد کو گرفتار کرلیا گیا۔شیرگڑھ روڈ 32 ون اے ایل سٹاپ کے قریب دو موٹر سائیکلوں میں تصادم کے نتیجے میں 75 سالہ شوکت اور دو خواتین 70 سالہ رضیہ بی بی اور 50 سالہ جنت بی بی زخمی ہو گئیں۔علاوہ ازیں پاکپتن میں کمیر روڈ 10 ای بی کے قریب دولہا کی گاڑی سے موٹر سائیکل ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں محمد لطیف موقع پر جاں بحق جبکہ اس کی بیوی رانی اور بیٹا عبداللہ شدید زخمی ہوگئے ۔
اسی طرح ضلع قصور میں تھانہ صدر پھول نگر کے قریب سنچری پیپر ملز پر کنٹینر کی ٹکر سے 17 سالہ شاہمیر موقع پر دم توڑ گیا جبکہ طلحہ زخمی ہوا۔ تھانہ صدر پتوکی کے علاقے دین ملز بائی پاس پر 75 سالہ نور محمد حادثے میں جان سے گیا۔مزید براں کوٹ صدیق سرائے مغل کے رہائشی ابراہیم آرائیں کی بائی پاس پھول نگر پر ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکر ہوگئی، جس میں اس کی بیوی پروین اور بھتیجی ثنا جاں بحق ہو گئیں۔مختلف علاقوں میں دیگر موٹر سائیکل اور گاڑیوں کے تصادم میں بھی متعدد افراد زخمی ہوئے جنہیں ہسپتال منتقل کردیا گیا۔