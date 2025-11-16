چوہنگ:انسپکٹر سیف کے قتل میں ملوث ملزم کا والد بھی قتل
نامعلوم افراد نے ٹریکٹر ٹرالی کے ڈرائیور جمیل کو گولیوں کا نشانہ بنایا
لاہور (کرائم رپورٹر، مانیٹرنگ ڈیسک) چوہنگ میں نامعلوم افراد نے انسپکٹر سیف اللہ نیازی کے قتل میں ملوث ملزم کے والد کو فائرنگ کرکے قتل کر دیا، ملزمان موقع سے فرار ہو گئے ۔تفصیلات کے مطابق چوہنگ کے علاقے ایل ڈی اے ایونیو کے قریب نامعلوم افراد نے ٹریکٹر ٹرالی کے ڈرائیور پر فائرنگ کی، جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہوا۔ مقتول کی شناخت 53 سالہ جمیل کے نام سے ہوئی جو ریت کی ٹرالی لے کر جا رہا تھا۔اطلاع ملنے پر پولیس نے لاش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لئے ہسپتال منتقل کر دی اور واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ذرائع کے مطابق مقتول جمیل، انسپکٹر سیف اللہ نیازی کے قتل میں ملوث ملزم موٹر مکینک عدیل کا والد تھا۔ رواں سال جنوری میں انسپکٹر سیف اللہ نیازی کو موٹر مکینک عدیل نے مبینہ طور پر غیراخلاقی الفاظ کے استعمال پر فائرنگ کرکے قتل کر دیا تھا۔