صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوہنگ:انسپکٹر سیف کے قتل میں ملوث ملزم کا والد بھی قتل

  • جرم و سزا کی دنیا
چوہنگ:انسپکٹر سیف کے قتل میں ملوث ملزم کا والد بھی قتل

نامعلوم افراد نے ٹریکٹر ٹرالی کے ڈرائیور جمیل کو گولیوں کا نشانہ بنایا

لاہور (کرائم رپورٹر، مانیٹرنگ ڈیسک) چوہنگ میں نامعلوم افراد نے انسپکٹر سیف اللہ نیازی کے قتل میں ملوث ملزم کے والد کو فائرنگ کرکے قتل کر دیا، ملزمان موقع سے فرار ہو گئے ۔تفصیلات کے مطابق چوہنگ کے علاقے ایل ڈی اے ایونیو کے قریب نامعلوم افراد نے ٹریکٹر ٹرالی کے ڈرائیور پر فائرنگ کی، جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہوا۔ مقتول کی شناخت 53 سالہ جمیل کے نام سے ہوئی جو ریت کی ٹرالی لے کر جا رہا تھا۔اطلاع ملنے پر پولیس نے لاش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لئے ہسپتال منتقل کر دی اور واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ذرائع کے مطابق مقتول جمیل، انسپکٹر سیف اللہ نیازی کے قتل میں ملوث ملزم موٹر مکینک عدیل کا والد تھا۔ رواں سال جنوری میں انسپکٹر سیف اللہ نیازی کو موٹر مکینک عدیل نے مبینہ طور پر غیراخلاقی الفاظ کے استعمال پر فائرنگ کرکے قتل کر دیا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ستائیسویں ترمیم کے بعد
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پاکستانی قوم اپنی اصلیت کو لوٹ رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دوست سے والد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی انٹیلی جنس برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھٹکتی روحیں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قومی سلامتی کی ترقی کا سٹریٹجک منصوبہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak