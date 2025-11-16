منڈی بہاؤالدین:غربت کے با عث طالبعلم کی خودکشی
تو قیر نے قرض لیکر داخلہ لیا ، فیس اور مالی پر یشانی نے ذہنی دبائو میں مبتلا کر دیا مدرسے کے کمرے میں پنکھے سے جھول گیا ،خط میں بے بسی ،ٹوٹے خوابوں کا ذکر
منڈی بہاؤالدین (نمائندہ دنیا )نواحی گاؤں مانگٹ میں غربت اور معاشی دباؤ نے نوجوان کی جان لے لی۔ محمد توقیر نامی نوجوان مدرسہ فیضانِ جمالِ مصطفی میں خادم کے طور پر معمولی معاوضے پر کام کرتا تھا، اعلیٰ تعلیم اور انجینئرنگ ڈپلومہ کا خواب لئے خو شحال زندگی کی جدوجہد کر رہا تھا۔ توقیر نے عزیز و اقارب سے قرض لے کر 12 ہزار 500 روپے فیس جمع کروا کر ڈپلومہ میں داخلہ تو حاصل کر لیا مگر ماہانہ فیسوں اور گھریلو مالی پریشانیوں نے اسے ذہنی دباؤ میں مبتلا کر دیا ،نوجوان نمازِ عشا کے بعد گھر جانے کے بجائے مدرسہ کے ایک کمرے میں چلا گیا جہاں اس نے پھندا ڈال کر پنکھے سے لٹک کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ صبح تلاش پر کمرے میں لٹکی لاش ملی ۔ ذرائع کے مطابق متوفی کی جیب سے 4صفحات کا خط بھی ملا ہے جو اس نے خود کشی سے قبل تحریر کیا۔ خط میں اس نے اپنی بے بسی، محرومیوں، ٹوٹتے خوابوں اور معاشی بدحالی کا اظہار کیا ہے ۔ پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد لاش ورثا کے حوالے کر دی۔