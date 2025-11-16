قصور :بجلی چوروں کالیسکو ٹیم پرحملہ ،کئی اہلکار زخمی
لاہور ( اپنے کامرس رپورٹر سے )ایس ای قصور سرکل راؤ کامران کی ہدایت پر ایکسین اور ایس ڈی او رورل قصور کی سربراہی میں اینٹی تھیفٹ ٹیم نے گاؤں مان میں بجلی چوری کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے مین کیبل سے ڈائریکٹ سپلائی پکڑ ی اور چار میٹرز اتار ے تو پندرہ سے زائد مرد و خواتین نے لیسکو ٹیم پر آہنی راڈوں اور اینٹوں سے حملہ کر دیا، جس سے اہلکار شدید زخمی ہو گئے ۔
ترجمان لیسکو کے مطابق ملزموں شرافت، یاسر اور شہزاد نے ضبط کئے گئے میٹرز، لاکھوں روپے ریکوری کی رقم، ٹی اینڈ پی سمیت دیگر سرکاری سامان اور موبائل فونز چھین لیے اور سرکاری گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا۔ایک لیسکو اہلکار نے جان بچا کر 15 پر کال کی، جس پر اے ایس آئی محمد حمید اپنی ٹیم کے ہمراہ فوری موقع پر پہنچے اور لیسکو اہلکاروں کو بازیاب کروایا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے ۔