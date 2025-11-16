صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصور :بجلی چوروں کالیسکو ٹیم پرحملہ ،کئی اہلکار زخمی

  • جرم و سزا کی دنیا
قصور :بجلی چوروں کالیسکو ٹیم پرحملہ ،کئی اہلکار زخمی

لاہور ( اپنے کامرس رپورٹر سے )ایس ای قصور سرکل راؤ کامران کی ہدایت پر ایکسین اور ایس ڈی او رورل قصور کی سربراہی میں اینٹی تھیفٹ ٹیم نے گاؤں مان میں بجلی چوری کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے مین کیبل سے ڈائریکٹ سپلائی پکڑ ی اور چار میٹرز اتار ے تو پندرہ سے زائد مرد و خواتین نے لیسکو ٹیم پر آہنی راڈوں اور اینٹوں سے حملہ کر دیا، جس سے اہلکار شدید زخمی ہو گئے ۔

ترجمان لیسکو کے مطابق ملزموں شرافت، یاسر اور شہزاد نے ضبط کئے گئے میٹرز، لاکھوں روپے ریکوری کی رقم، ٹی اینڈ پی سمیت دیگر سرکاری سامان اور موبائل فونز چھین لیے اور سرکاری گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا۔ایک لیسکو اہلکار نے جان بچا کر 15 پر کال کی، جس پر اے ایس آئی محمد حمید اپنی ٹیم کے ہمراہ فوری موقع پر پہنچے اور لیسکو اہلکاروں کو بازیاب کروایا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ستائیسویں ترمیم کے بعد
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پاکستانی قوم اپنی اصلیت کو لوٹ رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دوست سے والد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی انٹیلی جنس برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھٹکتی روحیں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قومی سلامتی کی ترقی کا سٹریٹجک منصوبہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak