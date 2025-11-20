ڈاکے، چوریاں، شہریوں کے لاکھوں روپے اور سامان چلا گیا
رائے ونڈ ،گڑھی شاہو ،نیوانارکلی ،ٹبی سٹی اور شیراکوٹ میں ڈکیتی کی وارداتیں چور گارڈن ٹا ؤن ،مصطفی آباد ،بادامی باغ ،اچھرہ اور نواں کوٹ میں کام دکھاگئے
لاہور(کرائم رپورٹر)لاہور شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہریوں سے لاکھوں روپے ، موبائل فونز، موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سمیت دیگر سامان لوٹ لیا گیا۔بتایاگیاہے کہ ڈاکو رائے ونڈ میں مبشر سے 1لاکھ 80 ہزار روپے اور موبائل فون،گڑھی شاہو میں قیصر سے 1 لاکھ 75 ہزار روپے اور موبائل فون، نیوانارکلی میں افتخار سے 1 لاکھ 65ہزار روپے اور موبائل فون،ٹبی سٹی میں ماجد سے 1لاکھ50ہزار روپے اور موبائل فون اورشیراکوٹ میں عامر سے 1 لاکھ 40ہزار روپے ،موبائل فون اور دیگر سامان لوٹ کرلے گئے ۔چوروں نے گارڈن ٹاؤن اور مصطفی أٓباد سے گاڑیاں جبکہ بادامی باغ ،اچھرہ اور نواں کوٹ سے موٹرسائیکلیں چوری کرلیں ۔