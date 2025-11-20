صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2 رکنی خواتین چور گینگ گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر)ڈولفن سکواڈ نے شالیمار سے 2 رکنی خواتین چور گینگ گرفتار کرلیا۔ ترجمان ڈولفن کے مطابق ڈولفن ٹیم نے مختلف دکانوں، مارٹ و شاپنگ مالز سے قیمتی اشیا اٹھا کر رفو چکر ہو جانے والے خواتین سمیرا اور عائمہ کو گرفتار کرکے متعلقہ پولیس کے حوالے کر دیا۔

 ترجمان ڈولفن کے مطابق ڈولفن ٹیم نے مختلف دکانوں، مارٹ و شاپنگ مالز سے قیمتی اشیا اٹھا کر رفو چکر ہو جانے والے خواتین سمیرا اور عائمہ کو گرفتار کرکے متعلقہ پولیس کے حوالے کر دیا۔ادھر چوکی سگیاں پولیس نے کارروائی کے دوران موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزمان ذوالفقار،شہریار اور ارسلان کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 2 موٹر سائیکل اور غیر قانونی اسلحہ برآمد کر کے مقدمات درج کرلیے۔

