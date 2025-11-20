صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • جرم و سزا کی دنیا
انویسٹمنٹ کمپنی کا جھانسہ دے کر شہری سے پیسے ہتھیا لئے

ملزموں نے کم قیمت میں مو ٹر سائیکل فراہم کرنے کا لالچ دیا ، مقدمہ درج

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)انویسٹمنٹ کمپنی کا جھانسہ دے کر شہری سے پیسے بٹورنے والے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔تھانہ مدینہ ٹاؤن میں مقدمہ درج کرواتے ہوئے سعید نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے غیر قانونی انویسٹمنٹ کمپنی کا جھانسہ دے کر کم قیمت میں موٹر سائیکل فراہم کرنے کا لالچ دیا اور اس سے ہزاروں روپے ہتھیائے۔ بعد ازاں نہ تو موٹر سائیکل فراہم کی گئی اور نہ ہی رقم واپس کی گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔

