وارداتوں میں لاکھوں کا نقصان
قصور،تلونڈی(نمائندہ دنیا،خبرنگار،نامہ نگار)وارداتوں میں لاکھوں روپے ،قیمتی سامان لوٹ لیا گیا۔ چونیاں روڈ پر دن دیہاڑے ڈاکو تاجر سمیر الہادی سے گن پوائنٹ پر دو لاکھ۔۔۔
رنگے والا کچاپکا میں موٹرسائیکل سوار ابوسفیان سے موبائل،10ہزار ،جاگووالہ کے قریب عاطف بشیر سے نقدی وموبائل،موبائل ،بدہائیکے روڈ پر عرفان سے 3 ہزار ر، دو موبائل،موٹر سائیکل چھین کر فرار ہوگئے ۔ تھانہ تھہ شیخم کے علاقہ میں چوردو بھینسیں،حویلی پہنے خاں والی میں ڈاکو گھر کے مالک اکبر اور بیٹے کو باندھ کر مزدا ڈالہ میں دو بھینسیںلے گئے۔ بدہائیکے روڈ پر عرفان سے 3 ہزار ر، دو موبائل،گلزار گارڈن میں شاہد رضا،ولے والا سے اقبال ،بنگلہ کمبواں سے عامر اسلم کی موٹر سائیکلیں چور ی ہوگئیں ۔