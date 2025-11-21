صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کاہنہ : باپ نے ڈنڈوں کے وار سے 22 سالہ بیٹی قتل کردی

صوئے آصل میں ملزم اسلم نے غیرت کے نام پر ثمینہ کو موت کے گھاٹ اتارا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا، آلہ قتل برآمد، لاش ہسپتال منتقل، مقدمہ درج

لاہور،کاہنہ(مانیٹرنگ ڈیسک ،نمائندہ دنیا) کاہنہ میں غیرت کے نام پرباپ نے ڈنڈے مار مار کر 22 سالہ بیٹی کو قتل کر دیا،پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ۔تفصیلات کے مطابق کاہنہ کے علاقہ صوئے آصل کے علاقے میں اسلم نامی شخص نے گھریلو تنازع پراپنی بیٹی ثمینہ کو ڈنڈوں کے پے درپے وار کرکے سفاکانہ تشددکا نشانہ بنایا جس سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی جبکہ ملزم جائے وقوعہ سے فرار ہو گیا، واقعہ کی اطلاع ملنے پولیس نے لاش پورسٹمارٹم کیلئے مردہ خانے منتقل کر کے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم اسلم کو گرفتار کر کے آلہ قتل برآمد کر لیا ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم اسلم کو اپنی بیٹی کے کردار پر شک تھا جس کی بنا پر نے اسے قتل کیا،مقدمہ درج کرکے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔

 

