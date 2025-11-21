شیخوپورہ : لاکھوں نقدی، 2 موٹرسائیکل ، قیمتی اشیا چوری
میونسپل کمیٹی دفتر میں تالے توڑ کر ہزاروں روپے ،سرکاری دستاویزات لے اڑے کئی گھروں کا صفایا کردیا، فرحان ،اسامہ کی موٹرسائیکلیں، ساجد کا قیمتی انورٹر لیکر رفوچکر
شیخوپورہ، قصور (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نمائندہ دنیا)شیخوپورہ بھر میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں اضافہ ، شہریوں سے نقدی، موبائل فون، موٹر سائیکل، مال مویشی اور قیمتی گھریلو سامان چھین لیا گیا۔میونسپل کمیٹی شیخوپورہ دفتر سے چور طلاق برانچ کے تالے توڑ کر ہزاروں روپے نقدی اور اہم سرکاری دستاویزات لے گئے ۔ریسکیو 1122 سروس روڈ پر شہری فرحان کی موٹر سائیکل چھن گئی۔ تھانہ صدر شیخوپورہ کے علاقے گجر روڈ پر تین ڈاکوؤں نے شہری فہد سے موبائل فون، 20 ہزار روپے نقدی چھین لی۔ بھکھی اڈا میں حفیظ کے گھر سے قیمتی سامان چوری کرلیا۔ کھاریانوالہ سٹاپ پر قیوم کے گھر سے 25 ہزار روپے نقدی چوری،تھانہ فیروزوالا کے علاقہ رچنا ٹاؤن میں ڈاکو نے شہری اسامہ کی موٹر سائیکل چھین لی۔ننگل ساہداں میں عبدالخالق کے گھرسے قیمتی سامان لے اڑے ۔ قصورکے علاقہ ہنجرائے کلاں میں چور ساجد علی کے ٹیوب ویل کمرے کا تالا توڑ کر وہاں سے 45 ہزار روپے مالیتی انورٹر چوری کرکے لے گئے ۔