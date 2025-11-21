صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوباشوں کی لڑکے سے زیادتی کی کو شش، شور، مچانے پر تشدد

  • جرم و سزا کی دنیا
اوباشوں کی لڑکے سے زیادتی کی کو شش، شور، مچانے پر تشدد

وسیم خان کا 14 سالہ بھتیجا گلی میں کھیل رہا تھا ملزم ویرانے میں لے گئے

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)اوباش ملز موں کی لڑکے سے مبینہ زیادتی کی کوشش، شور مچانے پر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقہ میں وسیم خان نے پولیس کو دی گئی درخواست میں مؤقف اختیار کیا کہ اس کا 14 سالہ بھتیجا گلی میں موجود تھا کہ اس دوران 12 کے قریب اوباش ملز موں نے اسے زبردستی قابو کرلیا اور ویرانے میں لیجا کر مبینہ طور پر زیادتی کی کوشش کرنے لگے لڑکے کی جانب سے مزاحمت پر ملز موں نے اسے تھپڑوں اور مکوں سے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا پولیس نے مدعی کی درخواست پر مقدمہ درج کرلیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

سہ فریقی سیریز،زمبابوے نے سری لنکا کو 67 رنز سے ہرا دیا

سپر لیگ کی نئی ٹیموں کی خبریں بے بنیاد ہیں:پی سی بی

ورلڈ کپ میں بابر اور رضوان کی ضرورت :خرم منظور

وزیراعظم شہباز شریف کی ارشد ندیم ، محمد یاسر کو مبارکباد

پاکستان کیلئے طلائی تمغہ جیتنے پر اللہ کا شکر :ارشد ندیم

بلائنڈ ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ پاکستان نے آخری لیگ میچ جیت لیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ
Dunya Bethak