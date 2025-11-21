اوباشوں کی لڑکے سے زیادتی کی کو شش، شور، مچانے پر تشدد
وسیم خان کا 14 سالہ بھتیجا گلی میں کھیل رہا تھا ملزم ویرانے میں لے گئے
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)اوباش ملز موں کی لڑکے سے مبینہ زیادتی کی کوشش، شور مچانے پر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقہ میں وسیم خان نے پولیس کو دی گئی درخواست میں مؤقف اختیار کیا کہ اس کا 14 سالہ بھتیجا گلی میں موجود تھا کہ اس دوران 12 کے قریب اوباش ملز موں نے اسے زبردستی قابو کرلیا اور ویرانے میں لیجا کر مبینہ طور پر زیادتی کی کوشش کرنے لگے لڑکے کی جانب سے مزاحمت پر ملز موں نے اسے تھپڑوں اور مکوں سے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا پولیس نے مدعی کی درخواست پر مقدمہ درج کرلیا۔