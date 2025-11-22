صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور:جعلی اور ڈپلیکیٹ سم ایکٹیویشن کرنیوالا3رکنی گینگ گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
تینوں ملزم شہریوں کو جعلی سمز جاری ، بینک اکاؤنٹس سے رقوم ٹرانسفر کرتے تھے این سی سی آئی اے نے BVSڈیوائسز، ڈیجیٹل میڈیا اور مشتبہ ریکارڈ برآمد کرلیا

لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے )نیشنل سائبر کرائمز انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے ) لاہور کی بڑی کارروائی، جعلی اور ڈپلیکیٹ سم ایکٹیویشن کرنیوالا3رکنی گینگ گرفتار،چھاپے کے د وران غیر قانونی سم ایکٹیویشن اور بینک اکاؤنٹس سے فراڈ کرنیوالے ملزموں محمد عثمان، نیئر عباس اور محمد ریاض کے قبضہ سے BVS ڈیوائسز، ڈیجیٹل میڈیا اور مشتبہ ریکارڈ برآمد کرلیا گیا۔تینوں ملزم NADRA-linked MBVS استعمال کر کے شہریوں کو جعلی سمز جاری کرتے اورپھر ڈپلیکیٹ سم کے ذریعے شہریوں کے بینک اکاؤنٹس سے رقوم ٹرانسفر کی جاتی تھیں۔ملزموں نے غیر قانونی BVS ڈیوائس سے ڈپلیکیٹ سم جاری کرکے متاثرہ شہری شبیر حسین کے اکاؤنٹ سے 4 لاکھ 22 ہزار 500 روپے نکلوائے ۔

 

 

 

