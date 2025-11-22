صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متعدد وارداتیں ،ڈاکوؤں نے 5شہریوں کو لوٹ لیا

  • جرم و سزا کی دنیا
متعدد وارداتیں ،ڈاکوؤں نے 5شہریوں کو لوٹ لیا

ذوالفقار 1لاکھ 45ہزار ، شمشیر 1 لاکھ 25 ہزار نقدی اور موبائل سے محروم شادمان اور ٹاؤن شپ سے 2گاڑیاں ، دیگر علاقوں سے 3موٹرسائیکلیں چوری

لاہور(سپیشل رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہریوں سے لاکھوں روپے ،موبائل فونز موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سمیت دیگر سامان لوٹ لیا گیا۔ڈاکوؤں نے فیکٹری ایریا میں ذوالفقار سے 1لاکھ 45ہزار روپے اور موبائل فون، گجرپورہ میں عفان ے 1 لاکھ 30ہزار روپے اور موبائل ، ہڈیارہ میں شمشیر سے 1 لاکھ 25 ہزار روپے اور موبائل ،سبزہ زار میں لطیف سے 1لاکھ20 ہزار روپے اور موبائل ،مصری شاہ میں اویس سے 1 لاکھ 10ہزار روپے ،موبائل فون اور دیگر سامان لوٹ لیا ۔ادھر نامعلوم افراد نے شادمان اور ٹاؤن شپ سے 2 گاڑیاں جبکہ راوی روڈ ،گارڈن ٹاؤن اور ستوکتلہ سے 3موٹرسائیکلیں چوری کر لیں اور فرار ہو گئے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

مونگ پھلی کے بعد پانی نہ پینے کی کوئی سائنسی وجہ نہیں

سوپ فائدے مند لیکن نزلہ زکام کا طبی علاج نہیں ہے

دہائیوں کباڑ میں چھپی کتاب اربوں روپے میں فروخت

سائنسدانوں نے پیٹرولیم کے بغیر پلاسٹک بنانیکا طریقہ ڈھونڈ لیا

دنیا کا سب سے بڑا ایفرو ہیئر سٹائل رکھنے والی خاتون

دنیا کا سرد ترین قصبہ جہاں درجہ حرارت منفی 42 ڈگری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak