چیئرمین امن کمیٹی کا قتل ‘ ملزم گرفتار
لاہور(کرائم رپورٹر ) چوہنگ پولیس نے امن کمیٹی کے سابق چیئرمین کے قتل میں ملوث ملزم کو گرفتار کر کے آلہ قتل برآمد کر لیا۔ چوہنگ پولیس نے کارروائی کے دوران پراپرٹی کے تنازع پر اقبال گجر کو قتل کرنیوالے ملزم فیاض کو گرفتار کر کے آلہ قتل برآمد کر لیا ۔
