صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہر سے 2نامعلوم افرادکی لاشیں برآمد

  • جرم و سزا کی دنیا
شہر سے 2نامعلوم افرادکی لاشیں برآمد

لاہور(کرائم رپورٹر)شہر سے 2افراد کی لاشیں برآمد ہوئیں ۔تفصیلات کے مطابق شیراکوٹ کے علاقے بابو صابو کے قریب سڑک کنارے نشے کے عادی شخص کی لاش ملی،متوفی کی عمر 50سال کے قریب ہے جس کی شناخت نہ ہو سکی۔

 دوسرے واقعہ میں داتا دربار کے گیٹ نمبر 4کے قریب فٹ پاتھ سے 40سالہ نامعلوم شخص مردہ حالت میں ملا ،متوفی بھی نشے کا عادی تھا جس کی ہلاکت بظاہر نشے کی زیادتی کے باعث ہوئی، متعلقہ تھانوں کی پولیس نے دونوں لاشیں مردہ خانے منتقل کر کے فنگرز پرنٹس کی مدد سے لواحقین کی تلاش شروع کر دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

بھارت افغانستان میں بھی منہ کی کھائے گا : سلامتی پر سمجھوتا ناممکن، اتحادیوں میں انا اور ضد نہیں، مضبوط بلدیاتی سسٹم، بہبود آبادی پر فیصلے اتفاق رائے سے ہونگے : شہباز شریف

قومی اور صوبائی اسمبلی کی 13 نشستوں پر آج بڑا ٹاکرا، ن لیگ کا آزاد امیدواروں سے جوڑ پڑیگا : ڈی جی خان میں حکومتی اتحادی آمنے سامنے

وزیر اعلیٰ بلوچستان اپنی ممکنہ تبدیلی کیخلاف سرگرم : دبئی میں زرداری سے ملاقات کی کوششیں، ناراض پیپلزپارٹی ایم پی ایز کے بھی صدر سے رابطے

بنوں : فورسز کا آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ 8 دہشتگرد ہلاک

خاندان، وصیت، وراثت میں چلنے والی پارٹیاں کبھی انقلاب نہیں لاسکتیں : حافظ نعیم

ممکن ہے نچلی سطح پر کرپشن ہو، ٹاپ لیول پر ممکن نہیں : مریم نواز

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak