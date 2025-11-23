جوا کھیلتے 11قمار باز گرفتار
لاہور (کرائم رپورٹر )غازی آباد پولیس نے کارروائی کے دوران جوا کھیلتے 11قمار باز گرفتار کر لیے ۔ غازی آباد پولیس نے گھمسائی دانہ پر جوا کھیلتے ہوئے شہزاد، شہر یار، حیدر، افتخار سمیت 11قمار باز گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے آلات قماری بازی اور داؤ پر لگی نقد رقم برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔
