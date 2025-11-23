صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • جرم و سزا کی دنیا
جوا کھیلتے 11قمار باز گرفتار

لاہور (کرائم رپورٹر )غازی آباد پولیس نے کارروائی کے دوران جوا کھیلتے 11قمار باز گرفتار کر لیے ۔ غازی آباد پولیس نے گھمسائی دانہ پر جوا کھیلتے ہوئے شہزاد، شہر یار، حیدر، افتخار سمیت 11قمار باز گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے آلات قماری بازی اور داؤ پر لگی نقد رقم برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔

