سیالکوٹ:بس کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )بس کی موٹرسائیکل کو ٹکر سے نوجوان جاں بحق ہو گیا ۔ پکی کوٹلی ڈسکہ روڈ پر تیز رفتار بس نے موٹرسائیکل کو ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں 19سالہ ایمان موقع پر جاں بحق ہوگیا۔ عینی شاہد کے مطابق بس نے مو ٹرسا ئیکل کو پیچھے ٹکر ماری۔
