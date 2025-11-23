صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسانی سمگلنگ، ویزا فراڈ،5 گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
انسانی سمگلنگ، ویزا فراڈ،5 گرفتار

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ایف آئی اے گوجرانوالہ زون نے سمندر کے راستے مائیگرنٹ سمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 5 افراد کو گرفتار کر لیا جن میں محمد علی، آکاش علی، محمد شعیب، صداقت حسین اور شاہد رسول شامل ہیں،ملزموں کو گوجرانوالہ، گجرات اور منڈی بہا ئوالدین سے گرفتار کیا گیا، ملزمان شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے کے نام پر کروڑوں روپے بٹورنے میں ملوث ہیں۔

ایف آئی اے گوجرانوالہ زون نے سمندر کے راستے مائیگرنٹ سمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 5 افراد کو گرفتار کر لیا جن میں محمد علی، آکاش علی، محمد شعیب، صداقت حسین اور شاہد رسول شامل ہیں،ملزموں کو گوجرانوالہ، گجرات اور منڈی بہا ئوالدین سے گرفتار کیا گیا، ملزمان شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے کے نام پر کروڑوں روپے بٹورنے میں ملوث ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ایپل کا نیا سکینڈل؟ مہنگے ترین آئی فون کا رنگ اتر گیا

معدے کے معائنے کیلئے AI کیپسول، 8منٹ میں مکمل جانچ

کونٹینٹ کری ایٹر نے فوٹو شوٹ کیلئے بھنویں صاف کروا دیں

رات کو پستے کھانے سے قوتِ مدافعت میں اضافہ

ٹائپ 2ذیابیطس سماعت کی خرابی کا بڑا سبب بن سکتی

چین میں انوکھی کاکروچ کافی کی مقبولیت بڑھ گئی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak