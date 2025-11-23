صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:جائیدادوں پر قبضے سے متعلق 9 کیسز کا فیصلہ

  • جرم و سزا کی دنیا
سیالکوٹ:جائیدادوں پر قبضے سے متعلق 9 کیسز کا فیصلہ

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہواجس میں شہریوں کی جائیدادوں سے متعلق موصول ہونے والے کل 20 کیسز کی سماعت کی گئی۔9 کیسز میں موقع پر فیصلہ کردیا گیا جس میں سکینہ بی بی کے ملکیتی گھر کو غیر قانونی قابض سے واگزار کروانا، حمید بٹ کو زمین کا قبضہ واپس دلانے اور حسن رضا کی ملکیت کی واگزار کرانے کے فیصلے شامل ہیں۔

