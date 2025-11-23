تتلے عالی :ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی 2 خطبا پر مقدمات
تتلے عالی(نامہ نگار )ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی 2 خطبا پر مقدمات درج کرلئے گئے ہیں۔تتلے عالی پولیس نے جمعہ کے اجتماعات میں لاؤڈسپیکر استعمال کرنے پر تتلے عالی کے قاری امان اﷲ اور قاری اشفاق کیخلاف مقدمات درج کروا د ئیے تاہم گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی ۔
ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی 2 خطبا پر مقدمات درج کرلئے گئے ہیں۔تتلے عالی پولیس نے جمعہ کے اجتماعات میں لاؤڈسپیکر استعمال کرنے پر تتلے عالی کے قاری امان اﷲ اور قاری اشفاق کیخلاف مقدمات درج کروا د ئیے تاہم گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی ۔