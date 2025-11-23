کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی کرنیوالے کو قابو کر لیا گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی کرنیوالے کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ رضا آباد کے علاقے ثناء پارک میں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے مختلف گھروں کو چیک کیا۔ اس دوران کرائے کے گھر میں رہائش پذیر شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ جسکی جانب سے متعلقہ تھانے میں اندراج نہیں کروایا گیا تھا۔ جس کیخلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔
