صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والا شہری پکڑا گیا

  • جرم و سزا کی دنیا
بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والا شہری پکڑا گیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ سول لائن کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والے شہری کو گرفتار کرلیا۔ جو دیگر ٹریفک کیلئے خطرے کی علامت بنا ہوا تھا۔ مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی کا بھی آغاز کردیا گیا ۔

بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ سول لائن کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والے شہری کو گرفتار کرلیا۔ جو دیگر ٹریفک کیلئے خطرے کی علامت بنا ہوا تھا۔ مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی کا بھی آغاز کردیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹرائی نیشن سیریز : پاکستان نے سری لنکا کو 7 وکٹ سے ہرادیا

ایشیا کپ رائزنگ سٹارز:شاہینز اور بنگلہ دیش آج فائنل میں مدمقابل

ایشیز سیریز:پرتھ ٹیسٹ 2روزمیں ختم، آسٹریلیا کامیاب

ون ڈے سیریز :نیوزی لینڈ نے ویسٹ انڈیز کو وائٹ واش کردیا

گوہاٹی ٹیسٹ:جنوبی افریقہ کے 6وکٹوں کے نقصان پر 247رنز

ٹریوس ہیڈ کی ایشز کرکٹ کی تاریخ میں دوسری تیز ترین سنچری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak