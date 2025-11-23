صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروش گرفتار 15 کلوگرام سے زائد بھکی برآمد

منشیات فروش گرفتار 15 کلوگرام سے زائد بھکی برآمد

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)منشیات فروش کو گرفتار کرکے 15 کلو سے زائد بھکی برآمد کرلی گئی۔ تھانہ جھنگ بازار کے علاقے پٹھان والا چوک میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش نذیر کو قابو کر لیا۔ جسکی تلاشی کے دوران 14 کلو سے زائد بھیکی برآمد ہونے پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔

