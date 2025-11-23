صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابقہ رنجش:شہری پرچھریوں ، ڈنڈوں سے تشدد ،شدید زخمی

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش پر شہری کو چھریوں اور ڈنڈوں کے ساتھ تشدد کرتے ہوئے شدید زخمی کر دیا گیا۔ تھانہ جھنگ بازار کے علاقے شاداب پلی کے قریب بلال نے پولیس کو بتایا کہ ملزموں نے سابقہ رنجش پر اسے قابو کر لیا اور تیز دھار چھریوں اور سوٹوں سے بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے بعد دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ۔ جس پر پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ۔

