جی ٹی ایس چوک میں مسافر کی جیب سے نقدی ،موبائل چوری
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سواری کے انتظار میں کھڑا مسافر جیب تراشوں کا نشانہ بن گیا۔ تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے جی ٹی ایس چوک میں اکرم نامی شہری اپنی سواری کے انتظار میں موجود تھا کہ اس دوران نامعلوم جیب تراشوں نے اسکی جیب سے نقدی اور موبائل فون چوری کر لیا اور فرار ہو گئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کردی ۔
