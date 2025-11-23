گھر سے کام پرجانے والے شہری کو مبینہ طور پر اغواء کر لیا گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گھر سے کام کے سلسلے میں جانیوالے شہری کو مبینہ طور پر اغواء کر لیا گیا۔ تھانہ غلام آباد کے علاقے قادر آباد چوک میں اعجاز نے پولیس کو بتایا کہ اس کا 45 سالہ بہنوئی منظور گھر سے کام کے سلسلہ میں باہر گیا۔ جسے ملزموں کی جانب سے اغواء کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کردیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے مغوی اورملزموں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔
