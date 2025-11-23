صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر سے کام پرجانے والے شہری کو مبینہ طور پر اغواء کر لیا گیا

  • جرم و سزا کی دنیا
گھر سے کام پرجانے والے شہری کو مبینہ طور پر اغواء کر لیا گیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گھر سے کام کے سلسلے میں جانیوالے شہری کو مبینہ طور پر اغواء کر لیا گیا۔ تھانہ غلام آباد کے علاقے قادر آباد چوک میں اعجاز نے پولیس کو بتایا کہ اس کا 45 سالہ بہنوئی منظور گھر سے کام کے سلسلہ میں باہر گیا۔ جسے ملزموں کی جانب سے اغواء کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کردیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے مغوی اورملزموں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

گھر سے کام کے سلسلے میں جانیوالے شہری کو مبینہ طور پر اغواء کر لیا گیا۔ تھانہ غلام آباد کے علاقے قادر آباد چوک میں اعجاز نے پولیس کو بتایا کہ اس کا 45 سالہ بہنوئی منظور گھر سے کام کے سلسلہ میں باہر گیا۔ جسے ملزموں کی جانب سے اغواء کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کردیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے مغوی اورملزموں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

پریانکا چوپڑا نے کزن پرینیتی کے نومولود بیٹے کے لیے تحفہ بھجوادیا

ڈکی بھائی کی درخواست ضمانت کل سماعت کیلئے مقرر

صرف اٹھارہ برس کی عمر میں دنیا کو فتح کر نا سیکھا :عاطف اسلم

بچاؤ مجھے بچاؤ یمنیٰ زیدی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

طلحہ انجم کا انٹرویو،نادیہ خان کی ارنب گواسوامی سے تشبیہ

گھریلو تنازعات :فیروز خان کا موت کے منہ تک پہنچنے کا انکشاف

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak