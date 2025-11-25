صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکے ،چوریاں ،شہریوں کی زندگی اجیرن ،لاکھوں کا نقصان

  • جرم و سزا کی دنیا
ڈاکے ،چوریاں ،شہریوں کی زندگی اجیرن ،لاکھوں کا نقصان

لاہور(سپیشل رپورٹر)لاہور شہر میں چوروں اورڈاکوؤں نے شہریوں کی زندگی اجیرن کردی ،کئی وارداتوں کے دوران شہریوں سے لاکھوں روپے ،موبائل فونز ،موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سمیت دیگر قیمتی سامان لوٹ لیا ۔

بتایاگیاہے کہ ڈاکو جوہر ٹاؤن میں احمد سے 1لاکھ 55ہزار روپے اور موبائل فون،انارکلی میں منور سے 1 لاکھ 50ہزار روپے اور موبائل فون،شالامار میں التمش سے 1 لاکھ 45ہزار روپے اور موبائل فون،بادامی باغ میں قیوم سے 1لاکھ 35 ہزار روپے اور موبائل فون جبکہ باٹا پور میں فاروق سے 1 لاکھ 30ہزار روپے ،موبا ئل فون اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کرفرار ہوگئے ۔چوروں نے شادمان اور نواب ٹاؤن سے گاڑیاں جبکہ یکی گیٹ ،اچھرہ اور ہنجروال سے موٹرسائیکلیں چوری کرلیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتے کا منفی آغاز،90ارب خسارہ

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا4لاکھ 28ہزار 862روپے پر مستحکم

اسٹاک ایکسچینج کی ریگولیشنز میں ترامیم کی منظوری دیدی گئی

کراچی ایکسپو میں فوڈ ایگ نمائش کا آغازآج سے ہوگا

تین روزہ ٹیکسٹائل ایشیا انٹرنیشنل ٹریڈفیئرنمائش کا اختتام

امریکا،کینیڈااورشمالی امریکا کے دیگرممالک کوتجات کے حجم میں اضافہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak