مریدکے :سی سی ڈی سے مبینہ مقابلہ، 2ڈاکو ہلاک

  • جرم و سزا کی دنیا
کالا شاہ کاکو(نامہ نگار)شیخوپورہ کے علاقہ مریدکے میں سی سی ڈی کیساتھ مبینہ مقابلے میں 2ڈاکو ہلاک ہوگئے ۔ بتایا گیا ہے کہ خطرناک اشتہاری ملزموں کی گرفتاری کیلئے سی سی ڈی ٹیم مریدکے کی گاڑی منوں آباد کے نواح میں جا رہی تھی کہ راستے میں ڈاکو ناکہ لگا کر راہگیروں کو لوٹنے میں مصروف تھے ۔

پولیس پارٹی کو دیکھ کر ملزموں نے مبینہ طور پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس کے مطابق فائرنگ تبادلے میں اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں کی زد میں آکر دو ڈاکو شدید زخمی ہوئے جو بعد ازاں دم توڑ گئے ۔ پولیس کے مطابق مارے جانے والے ڈاکوئوں کی شناخت مانگا منڈی کا رہائشی اظہر بشیر ولد بشیر جبکہ دوسرے کی چونیاں کے رہائشی35سالہ فیصل ولد نذر محمد کے نام سے ہوئی ہے ۔ پولیس نے لاشیں ہسپتال منتقل کر کے انکے لواحقین کی تلاش شروع کر دی۔

 

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
