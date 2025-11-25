صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سود خوروں سے تنگ نوجوان نے پٹرول چھڑک کر آگ لگا لی

  • جرم و سزا کی دنیا
سود خوروں سے تنگ نوجوان نے پٹرول چھڑک کر آگ لگا لی

راولپنڈی (احمد بھٹی)سود خوروں کی بربریت کے شکار نوجوان کا اقدام خود کشی ، پچاس فیصد جسم جل جانے پر ہولی فیملی ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ زیر علاج مدعی عاطف نے پولیس کو بیان دیا میں نے 37500 کا قرض لیا جو سود لگتے لگتے 70 ہزار بن گیا۔

ملزمان کئی بار اٹھا کر لے گئے ، رقم واپس نہ کرنے پر اپنے دفتر میں بند کر کے مرغا بنا کر تشددکیا ، قالین صاف کراتے ، گالیاں دیتے اور و یڈیو بناتے رہے ۔ذہنی اذیت باعث چھت پر جا کر پٹرول چھڑک کر آگ لگا لی۔تھانہ آر اے بازار پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔مقدمہ میں چار افراد عبداللہ خان، انیس خان، سعید خان اور سخی کو ملزم نامزد کیا گیا ہے ۔ ایس ایچ او ملک کاشف کے مطابق مقدمہ میں سود خوری ، اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات شامل ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

نوجوان نسل پاس ورڈ کے معاملے میں بزرگوں سے بھی بدتر

ٹائی ٹینک جہاز کے مسافر کی قیمتی گھڑی نیلامی میں فروخت

جنگلی بھیڑیوں کے کسی ٹول کو استعمال پرسائنسدان بھی حیران

روبوٹ نے بلارکے 65میل چل کر عالمی ریکارڈ اپنے نام کرلیا

ملائیشیا:16سال سے کم عمر افراد پر سوشل میڈیا استعمال پر پابندی

دوا کیساتھ معجزے پر یقین رکھا جائے تو عمربڑھ سکتی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak