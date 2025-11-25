حویلی سے بھاری مالیت کے مویشی چوری
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)حویلی سے بھاری مالیت کے مویشی چوری کر لئے گئے ۔تھانہ منصور آباد کے علاقے ملک پور میں ارشد نامی شہری نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ رات کی تاریکی میں ملزمان نے اس کی حویلی سے بھاری مالیت کے مویشی چوری کرلئے ۔ جس پر پولیس نے چوری کی دفعات کے تحت مقدمہ بھی درج کرلیا ہے ۔
