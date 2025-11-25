رکشے میں سفر کرنے والے شہری کو جیب تراشوں نے لوٹ لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)رکشے میں سفر کرنے والے شہری کو جیب تراشوں نے اپنا شکار بنا لیا۔تھانہ سمن آباد کے علاقے مسعود آباد کے قریب نعمان نامی شہری رکشے میں سفر کر رہا تھا کہ اس دوران نامعلوم جیب تراشوں نے اس کی جیب سے نقدی اور موبائل فون چوری کر لیا۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے ۔
