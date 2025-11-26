صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

10 وارداتیں :شہری لاکھوں نقدی ، قیمتی اشیاء سے محروم

  • جرم و سزا کی دنیا
لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی 10 وارداتوں میں شہریوں کو لاکھوں نقدی، موبائل فونز سمیت دیگر سامان سے محروم کر دیا گیا۔

مسلح ڈاکوؤں نے ڈیفنس بی  میں شہریار سے 1لاکھ 90ہزار روپے اور موبا ئل فون،سندر میں عاطف سے 1 لاکھ 65ہزار روپے اور موبائل فون،گوالمنڈی میں جمشید سے 1 لاکھ 50ہزار روپے اور موبائل فون،مزنگ میں زنیر سے 1لاکھ 40 ہزار روپے اور موبائل فون ، ہربنس پورہ میں قاسم سے 1 لاکھ 25ہزار روپے اورموبائل فون و دیگر سامان لوٹ لیا ۔ راوی روڈ اور مسلم ٹاؤن سے 2 گاڑیاں جبکہ لٹن روڈ، برکی اور لیاقت آباد سے 3موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔

 

 

