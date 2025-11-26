صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عابدی موٹر سائیکل چور گینگ کے 2 ملزم گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)تھانہ جناح روڈ پولیس نے عابدی موٹر سائیکل چور گینگ کے 2 ملزموں کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 6 موٹر سائیکلیں اور 30 ہزار روپے نقدی بر آمد کر لی ۔ ایس ایچ او تھانہ جناح روڈ انسپکٹر عبد الرحمن نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزموں عابد اور حسن سے مال مسروقہ برآمد کیا ۔

