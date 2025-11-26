صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھواں چھوڑنے والی متعدد گاڑیوں کے چالان ،کئی تھانوں میں بند

  • جرم و سزا کی دنیا
دھواں چھوڑنے والی متعدد گاڑیوں کے چالان ،کئی تھانوں میں بند

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر) ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی (RTA) نے جی ٹی روڈ کنگنی والا چوک پر دھواں چھوڑنے والی اور ماحولیاتی آلودگی کا سبب بننے والی گاڑیوں کے خلاف آپریشن کیا۔

اس دوران متعدد گاڑیوں کے چالان کیے گئے اور کچھ گاڑیاں ماحولیاتی معیار پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے بند بھی کی گئیں۔آپریشن ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد کی خصوصی ہدایات پر انجام دیا گیا، جبکہ نگرانی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل / سیکرٹری آر ٹی اے فیصل سلطان نے خود کی۔ انہوں نے موقع پر عمل درآمد کا جائزہ لیا، گاڑیوں کا معائنہ کیا اور اینٹی اسموگ قوانین پر مکمل عملدرآمد کو یقینی بنایا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے قراری جب کم ہونے لگے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گبر سنگھ سیاستدان کیوں نہ بن سکا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اِک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے …(2)
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
انتخاب‘ بیانیہ‘ انجام!
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
آبی تنازعات اور دو صحافیوں کا نوحہ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مساجد سے تعلق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak