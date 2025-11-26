دھواں چھوڑنے والی متعدد گاڑیوں کے چالان ،کئی تھانوں میں بند
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر) ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی (RTA) نے جی ٹی روڈ کنگنی والا چوک پر دھواں چھوڑنے والی اور ماحولیاتی آلودگی کا سبب بننے والی گاڑیوں کے خلاف آپریشن کیا۔
اس دوران متعدد گاڑیوں کے چالان کیے گئے اور کچھ گاڑیاں ماحولیاتی معیار پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے بند بھی کی گئیں۔آپریشن ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد کی خصوصی ہدایات پر انجام دیا گیا، جبکہ نگرانی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل / سیکرٹری آر ٹی اے فیصل سلطان نے خود کی۔ انہوں نے موقع پر عمل درآمد کا جائزہ لیا، گاڑیوں کا معائنہ کیا اور اینٹی اسموگ قوانین پر مکمل عملدرآمد کو یقینی بنایا۔