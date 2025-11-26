ڈنگہ: انسانی بالوں کے 6 لاکھ روپے مالیت کے چار توڑے چوری
کھاریاں (تحصیل رپورٹر) ڈنگہ کے نواحی علاقے میں چوروں نے 6 لاکھ روپے مالیت کے انسانی بال چرا لیے ۔ذرائع کے مطابق محمد اعظم انسانی بالوں کی خرید و فروخت کرتا ہے اور وہ بالوں کے چار توڑے اپنے ماموں کے گھر جھگی میں لے کر گیا تھا۔
کولیاں شاہ حسین میں رہائش پذیر اپنے ماموں کے گھر رات کو سویا ہوا تھا، لیکن صبح اٹھنے پر اس نے دیکھا کہ انسانی بالوں سے بھرے تمام چار توڑے غائب ہیں۔متاثرہ شخص کی درخواست پر تھانہ ڈنگہ میں نامعلوم چوروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔