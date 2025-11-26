صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈنگہ: انسانی بالوں کے 6 لاکھ روپے مالیت کے چار توڑے چوری

  • جرم و سزا کی دنیا
ڈنگہ: انسانی بالوں کے 6 لاکھ روپے مالیت کے چار توڑے چوری

کھاریاں (تحصیل رپورٹر) ڈنگہ کے نواحی علاقے میں چوروں نے 6 لاکھ روپے مالیت کے انسانی بال چرا لیے ۔ذرائع کے مطابق محمد اعظم انسانی بالوں کی خرید و فروخت کرتا ہے اور وہ بالوں کے چار توڑے اپنے ماموں کے گھر جھگی میں لے کر گیا تھا۔

کولیاں شاہ حسین میں رہائش پذیر اپنے ماموں کے گھر رات کو سویا ہوا تھا، لیکن صبح اٹھنے پر اس نے دیکھا کہ انسانی بالوں سے بھرے تمام چار توڑے غائب ہیں۔متاثرہ شخص کی درخواست پر تھانہ ڈنگہ میں نامعلوم چوروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے قراری جب کم ہونے لگے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گبر سنگھ سیاستدان کیوں نہ بن سکا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اِک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے …(2)
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
انتخاب‘ بیانیہ‘ انجام!
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
آبی تنازعات اور دو صحافیوں کا نوحہ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مساجد سے تعلق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak