تتلے عالی: سابق خاوند اور ساتھیوں کا خاتون پر تشدد
تتلے عالی (نامہ نگار) مرالی والہ یونین کونسل دفتر میں سابق خاوند اور ساتھیوں کی جانب سے خاتون عائشہ دختر غلام رسول پر تشدد کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔تفصیلات کے مطابق مرالی والہ کی عائشہ کو یونین کونسل سیکرٹری کی جانب سے فون کیا گیا کہ طلاق کا نوٹس آ گیا ہے اور فوری طور پر دفتر پہنچیں۔
خاتون اپنی بھابھی کے ساتھ دفتر پہنچی تو سابق خاوند ذیشان نے دو نامعلوم ساتھیوں کے ساتھ مل کر اسے تشدد کا نشانہ بنایا اور کپڑے پھاڑ دیے ۔پولیس کو اطلاع دینے کے بعد ملزمان دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے ۔