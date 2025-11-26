صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  جرم و سزا کی دنیا
لاہور:ٹرک کی رکشہ کو ٹکر، ایک شخص جاں بحق، دوسرا زخمی ، ڈرائیور گرفتار

لاہور میں ٹرک کی موٹرسائیکل رکشہ کو ٹکر،ایک شخص جاں بحق ، دوسرا زخمی ہوگیا۔تفصیلات کے مطابق صوبائی دارالحکومت میں کینال روڈ پر ٹرکموٹرسائیکل رکشہ سے ٹکرا گیا جس کے نتیجہ میں رکشہ سوار ایک شخص جاں بحق جبکہ دوسرا زخمی ہوگیا۔

حادثے کی اطلاع پر پولیس نفری اور امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں،ریسکیو ٹیموں نے جاں بحق شخص کی لاش اور زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا۔پولیس حکام نے بتایاکہ ٹرک کو قبضہ میں لے کر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا ہے ۔

 

