ڈاکے : شہری لٹتے رہے، شالیمار میں 60 لاکھ کی چوری
شادی والے گھر سے نقدی ، زیورات کا بیگ چوری ، ڈیفنس میں 42 لاکھ چرا لئے شہریار سے 1لاکھ 90ہزار اور موبائل فون چھین لیا ، ہربنس پورہ میں بھی ڈکیتی
لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہریوں سے لاکھوں روپے زیورات موبائل فونز موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سمیت دیگر سامان لوٹ لیا گیا۔36گھنٹوں میں پانچ چوری کی بڑی وارداتیں اور ڈکیتی کی واردات ہوئی ۔شالیمار میں وقاص رضا نے اپنا سونا الماری میں رکھا ہوا تھا ۔چوروں نے تالے توڑ کر 60لاکھ روپے مالیت کی نقدی طلائی زیورات اور دیگر سامان چوری کرلیا ۔محمد وقاص فیملی کے ساتھ باہر گیا ہوا تھا۔شالیمارشہاب پارک میں چوروں نے سیف الماریوں کے تالے توڑ کر 21لاکھ مالیت کے زیورات چوری کرلیے ۔ علاوہ ازیں ڈیفنس اے میں احمد منظور فیز ون کے رہائشی کے گھرسے چور42لاکھ روپے کی نقدی طلائی زیورات لے اڑے۔
فیکٹری ایریا میں عثمان رضا کے گھر سے چار موبائل فون اور 24لاکھ روپے کی نقدی طلائی زیورات چوری ہوگئے ۔باٹا پور کے علاقے میں شادی والے گھر سے فیملی کا بیگ چوری کرکے لے گئے ۔بیگ میں 49لاکھ کی نقدی زیورات اور دیگر سامان تھا ۔ قلعہ گجر سنگھ کے علاقے میں ڈاکو ڈاکٹر سعدیہ سے گن پوائنٹ پر 15لاکھ مالیت کے زیورات اور نقدی چھین کر لے گئے ۔ ڈیفنس بی میں شہریار سے 1لاکھ 90ہزار روپے اور موبائل فون,سندر میں عاطف سے 1 لاکھ 65ہزار روپے اور موبائل فون,گوالمنڈی میں جمشید سے 1 لاکھ 50ہزار روپے اور موبائل فون,مزنگ میں زنیر سے 1لاکھ 40 ہزار روپے اور موبائل فون,ہربنس پورہ میں قاسم سے 1 لاکھ 25ہزار روپے موبائل فون اور دیگر سامان لوٹ لیا گیا۔راوی روڈ سے شاہد ، مسلم ٹائون سے امجد ، لٹن روڈ سے یاسر، برکی سے اعجاز اور لیاقت آباد سے تسلیم کی موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔