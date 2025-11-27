صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوران تفتیش ملزم کی ویڈیو بناکر وائرل کرنیوالے اے ایس آئی کیخلاف مقدمہ

قصور(نمائندہ دنیا)پولیس تھانہ بی ڈویژن قصور نے گرفتار ملزم کی تفتیش کے دوران ویڈیو بناکر سوشل میڈیا پر وائرل کرنیوالے اے ایس آئی عمر فاروق کے خلاف مقدمہ درج کرلیا جبکہ اُس کی کالی کرتوتوں کو بے نقاب کرنے کیلئے درجنوں شہری تھانے پہنچ گئے۔

