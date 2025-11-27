صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پسند کی شادی کا غلط دعویٰ کرنے والے نوجوان کو 50 ہزار روپے جرمانہ

  • جرم و سزا کی دنیا
پسند کی شادی کا غلط دعویٰ کرنے والے نوجوان کو 50 ہزار روپے جرمانہ

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے پسند کی شادی کا دعویٰ کرنیوالے نوجوان شعیب ظفر کو غلط بیانی کرنے پر 50ہزار روپے جرمانہ عائد کر دیا۔

عدالت نے حکم دیا کہ جرمانہ ادا ہونے تک درخواست گزار پولیس کی حراست میں رہے گا۔جسٹس راجہ غضنفر علی خان نے درخواست پر سماعت کی، درخواست گزار شعیب ظفر نے موقف اختیار کیا کہ اس نے رواں سال 6 جون کو فریدہ بی بی سے پسند کی شادی کی جبکہ لڑکی کے والدین مبینہ طور پر اس کی بیوی کو زبردستی اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، عدالت نے شعیب ظفر کو تنبیہ کی کہ اگر لڑکی نے اس کے حق میں بیان نہ دیا تو اسے 50 ہزار روپے جرمانہ کیا جائے گا،بعدازاں عدالت میں پیش ہوکر لڑکی نے والدین کے ساتھ جانے کا بیان دے دیا،لڑکی کے بیان کے بعد عدالت نے غلط بیانی پر نوجوان پر 50 ہزار روپے جرمانہ کر دیا۔

