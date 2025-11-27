ڈاکو کانسٹیبل نکلا ،لوگوں نے درگت بنادی، پولیس کے حوالے
حماد پولیس لائنز لاہور میں تعینات ،کلب روڈ پر واردات کرتے پکڑا گیا پستول اور پولیس نمبر پلیٹ والی موٹرسائیکل بھی برآمد ،مقدمہ درج
لاہور(کرائم رپورٹر)لاہور پولیس کا کانسٹیبل ڈکیتی کرکے فرار ہوتا ہوا اہل علاقہ کے ہتھے چڑھ گیا جسے درگت بنانے کے بعد مقامی پولیس کے حوالے کردیاگیا،واقعہ کی ویڈیو منظر عام پرآگئی ۔بتایاگیاہے کہ ریس کورس کے علاقے میں کلب روڈ کے رہائشی غلام محمد کے گھر واردات کے دوران اہل محلہ نے اپنی مدد آپ کے تحت ڈاکو کو پکڑ لیا ،دوران تلاشی ملزم سے محکمانہ کارڈ برآمد ہوا جس کے مطابق وہ پولیس کانسٹیبل ہے اس کا نام مرزا حماد بیگ ہے اوروہ پولیس لائنز میں جنرل ڈیوٹی پر مامور ہے۔ اہل علاقہ نے اس کی درگت بنانے کے بعد پستول اور پولیس نمبر پلیٹ والی موٹرسائیکل سمیت مقامی پولیس کے حوالے کر دیا، پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق چند ہفتے قبل اسی طرح کی ایک واردات اسی محلے کے مکین کاشف کے گھر میں بھی ہوئی تھی ۔