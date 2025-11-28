پیرمحل:2منشیات فروش، ناجائز اسلحہ رکھنے پر بھی ایک مشکوک شخص گرفتار
پیرمحل (نمائندہ دنیا) پولیس نے 2 منشیات فروش گرفتار کرلئے، ایک شخص ناجائز اسلحہ برآمد ہونے پر پکڑا گیا۔
تفصیلات کے مطابق محمد رمضان اے ایس آئی نے مخبر کی اطلاع پر لوئر کالونی میں چھاپہ مار کر منشیات فروش اعجاز احمد کو گرفتار کرکے 837 گرام چرس برآمد کر لی، علاوہ ازیں عبدالستار انسپکٹر نے خانجوان سی پلاٹ سے منشیات فروش مرتضیٰ ریاض کو گرفتار کرکے 890 گرام چرس برآمد کی۔ادھر پٹرولنگ پولیس آفیسر قیصر اشفاق نے محمد عمران ولد ذاکر عباس ساکن چک نمبر 678 گ ب کو گرفتار کرکے ناجائز پسٹل بمع گولیاں برآمد کر لیا، تینوں ملزموں کیخلاف الگ الگ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔