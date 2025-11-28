واردات کی جھوٹی کال کرنے پر ملزم گرفتار
ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)پولیس نے 10 لاکھ روپے لٹنے کی جھوٹی کال کرنے والے ملزم کو گرفتار کر کے حوالات بند کردیا۔
تفصیلات کیمطابق تھانہ ٹھیکریوالا کے علاقہ چک 78 ج۔ب جودی کے رہائشی انوار الحق نامی شہری نے پولیس ہیلپ لائن 15 پر اطلاع دی کہ دو ملزمان نے اس سے 10 لاکھ روپیہ لوٹ کر فرار ہوگئے ہیں۔ واردات کی اطلاع پر تھانہ ٹھیکریوالا پولیس نے موقع پر پہنچ کر تصدیق کی تو معلوم ہوا کہ واردات والی کوئی بات نہیں کال کرنیوالے شہری کا عباد نامی شہری سے جھگڑا ہوا تھا اور اسے پھنسانے کیلئے اس نے پولیس کو بوگس کال کر دی، ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے حوالات میں بند کر دیا گیا۔