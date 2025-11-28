نوسر باز خواتین گھر گھس کر زیورات اور نقدی لوٹ کر فرار
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) پانی پینے کے بہانے گھر میں گھس کر نوسر باز خواتین نے زیورات، نقدی اور دیگر سامان لوٹ لیا۔
تفصیلات کے مطابق تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقے فردوس کالونی میں سجاد نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ نامعلوم خواتین پانی پینے کے بہانے اس کے گھر میں داخل ہوگئیں اور گھر پر موجود اس کی اہلیہ اور ہمشیرہ کو باتوں میں الجھاتے ہوئے نقدی، زیورات، موبائل فون اور دیگر قیمتی سامان ہتھیانے کے بعد موقع سے فرار ہوگئیں جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔